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Новая реклама Zara разозлила покупателей

Рекламное фото Zara с растаявшими шариками мороженого на туфлях разозлило покупателей

Фото: Zara

Испанский ретейлер Zara представил рекламную кампанию новой коллекции обуви и разозлил покупателей. На комментарии, появившиеся в соцсетях, обратили внимание в Daily Mail.

Так, массмаркетовый бренд опубликовал снимки летней линейки обуви. На одном из кадров оказались запечатлены туфли на каблуках с завязками голубого цвета, на которых расположены растаявшие шарики мороженого. Известно, что фотосессия состоялась в парке развлечений.

Пользовательница сети с никнеймом AwkwardZara разместила упомянутое изображение в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), восхитившись необычной рекламой. «Это гениально, не правда ли?» — написала она.

Комментаторы в свою очередь не согласились с мнением блогерши, о чем сообщили под ее публикацией. «Мне кажется, что это перебор!», «Zara перебарщивает», «Какая гадость», «Кто придумал эту рекламу», «Фу, какой ужас», «Zara в последнее время меня разочаровывает», — высказывались юзеры.

В июле 2021 года коллекция Zara для невест возмутила покупателей. Дизайнеры бренда разработали и выпустили бюджетную капсульную коллекцию свадебных предметов гардероба, в число которых входят подвенечные платья, нижнее белье, ободки и клатчи. «Эти свадебные платья выглядят как ночные рубашки», «Меня не впечатлило. Нужно много чего доработать», — отмечали клиенты марки.

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Майя Пономаренко
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