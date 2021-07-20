Новая коллекция Zara для невест разозлила покупателей

Испанский масс-маркетовый производитель Zara впервые представил линейку свадебной одежды и аксессуаров для невест и разозлил покупателей. Об этом сообщает Daily Mail.

Дизайнеры бренда разработали и выпустили бюджетную капсульную коллекцию свадебных предметов гардероба, в число которых входят подвенечные платья, нижнее белье, ободки и клатчи. В частности, в продажу поступят комплекты пастельных оттенков из шелка и кружева. Цена товаров из новой коллекции варьируется от 18 до 159 фунтов стерлингов (от 1,8 тысячи до 16 тысяч рублей). Вся одежда доступна в размерах от XS до L.

Читатели издания раскритиковали новую коллекцию марки. «Эти свадебные платья выглядят как ночные рубашки», «Меня не впечатлило. Нужно много чего доработать», «Кто вообще надевает на свадьбу ободок?», «Это ужасно, меня сейчас стошнит», «Выглядит дешево» — писали они.

Ранее в июле эксперт назвала «удешевляющую» внешний вид одежду Zara. В первую очередь стилистка из Лондона Анна Бей (Anna Bey) порекомендовала женщинам изъять из гардероба вещи из ткани, имитирующей твид, которые украшены золотыми пуговицами. По мнению эксперта, одежда из подобного материала напоминает «тряпку для мытья пола».