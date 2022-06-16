В Белоруссии раскрыли подробности набора в народное ополчение

Минобороны Белоруссии будет привлекать в народное ополчение негодных к военной службе

В Белоруссии раскрыли подробности набора граждан в народное ополчение. Об этом пишет издание «Беларусь сегодня».

По словам официального представителя министерства обороны республики Инны Горбачевой, вопрос о создании в стране народного ополчения находится в проработке, проектом закона занимается военное ведомство. Она также добавила, что соответствующие подразделения станут составной частью сил территориальной обороны.

Привлекать в ополчение планируют совершеннолетних граждан, негодных по состоянию здоровья к службе в вооруженных силах или теробороне, но не имеющих при этом препятствий к применению оружия. Стать ополченцем можно будет на добровольной и безвозмездной основе.

Отмечается, что народное ополчение будет заниматься решением второстепенных задач, в частности охраной общественного порядка, защитой собственности от противоправных посягательств, обеспечением комендантского часа и ведением разведки.

27 мая о создании в Белоруссии народного ополчения заявил министр обороны республики Виктор Хренин. По его словам, такую задачу поставил президент страны Александр Лукашенко. При этом глава ведомства предположил, что подразделения теробороны могут «оказать решающее действие в вооруженном конфликте».