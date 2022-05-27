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В Белоруссии решили создать народное ополчение

Министр обороны Белоруссии Хренин заявил, что в стране создадут народное ополчение

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в стране решили создать народное ополчение. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Хренина, такую задачу поставил президент Александр Лукашенко. «Мы видим, что этот вопрос также очень важен. Главное, что у нас есть для этого люди и вооружение. Действительно, количество защитников нашей страны может увеличиться в разы», — заявил министр.

Хренин добавил, что в Белоруссии нет ни одного руководителя областного или районного уровней, который бы не уделял пристального внимания вопросам территориальной обороны.

«Территориальная оборона может оказать решающее действие в вооруженном конфликте. Потому что армии выигрывают сражения, а народ одерживает победу в войне», — считает глава Минобороны.

Ранее Лукашенко поручил создать в вооруженных силах оперативное командование на украинском направлении.

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Алевтина Запольская
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