«Известия»: в России усилят контроль за спиртосодержащими лекарствами

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) совместно с Росалкогольрегулированием (РАР) усилят в России контроль за спиртосодержащими лекарствами. Об этом сообщают «Известия».

Так ведомства намерены бороться с окололегальными рынками сбыта. Отмечается, что из-за контрафактной алкогольной продукции умирают десятки человек в год.

Спиртосодержащие лекарственные средства используются для медицинского и ветеринарного применения в жидкой форме. Такие препараты содержат субстанцию этилового спирта. Функция контроля за такими веществами возложена на РАР. По словам руководителя товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егора Жаворонкова, в настоящее время ведомство не может проследить всю цепочку лекарств в системе ЕГАИС, поскольку формально это уже не алкоголь, а лекарственный препарат.

«Усиление контроля в этой отрасли нужно, потому что известны случаи использования лекарств в качестве основы при производстве контрафактного алкоголя. Могут проводиться манипуляции с целью сокрытия объемов производства или изменения данных о расходовании спирта», — пояснил эксперт.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко заявил, что запасов лекарств для россиян-льготников хватит на срок от шести до девяти месяцев. Он также уточнил, что российский амбулаторный сегмент, а также стационар на данный момент обеспечены в рамках госзакупок.

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