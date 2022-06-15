Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минздрав оценил запасы лекарств для российских льготников

Замглавы Минздрава Фисенко заявил, что запасов лекарств для льготников хватит на 9 месяцев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Запасов лекарств для россиян-льготников хватит на срок от шести до девяти месяцев. Такие данные раскрыл первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко, его слова приводит РИА Новости.

«У нас мониторятся постоянно запасы. И запасы лекарственных препаратов у нас сейчас по льготным категориям как федеральным, так и региональным составляют от шести до девяти месяцев», — объяснил он.

Фисенко уточнил, что российский амбулаторный сегмент, а также стационар на данный момент обеспечены в рамках госзакупок.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что с 2023 года льготники начнут покупать лекарства и лечебное питание по-новому: с будущего года для этого планируется ввести электронные сертификаты. В ведомстве уточнили, что владелец сертификата сможет купить лекарство по рецепту врача в коммерческой аптеке.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Двое наемников из США попали в плен на Украине
Европа приготовилась спасать экономику по-новому
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о первых гонорарах
Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.