Минздрав оценил запасы лекарств для российских льготников

Замглавы Минздрава Фисенко заявил, что запасов лекарств для льготников хватит на 9 месяцев

Запасов лекарств для россиян-льготников хватит на срок от шести до девяти месяцев. Такие данные раскрыл первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко, его слова приводит РИА Новости.

«У нас мониторятся постоянно запасы. И запасы лекарственных препаратов у нас сейчас по льготным категориям как федеральным, так и региональным составляют от шести до девяти месяцев», — объяснил он.

Фисенко уточнил, что российский амбулаторный сегмент, а также стационар на данный момент обеспечены в рамках госзакупок.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что с 2023 года льготники начнут покупать лекарства и лечебное питание по-новому: с будущего года для этого планируется ввести электронные сертификаты. В ведомстве уточнили, что владелец сертификата сможет купить лекарство по рецепту врача в коммерческой аптеке.