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Россияне начнут покупать лекарства по-новому

С 2023 года льготники смогут покупать лекарства по электронному сертификату

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

C 2023 года льготники начнут покупать лекарства и лечебное питание по-новому: с будущего года для этого планируется ввести электронные сертификаты. О таком нововведении сообщили в пресс-службе Минтруда, передает РИА Новости.

«С 2023 года льготные категории граждан смогут приобретать лекарственные препараты, медизделия и лечебное питание с помощью электронного сертификата. Соответствующий проект приказа разработан Минтрудом России совместно с Минздравом России и вынесен на общественное обсуждение», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что владелец сертификата сможет купить лекарство по рецепту врача в коммерческой аптеке. При этом россиянину гарантируется обеспечение препаратом с тем действующим веществом, которое указано в рецепте. Кроме того, будет возможность приобрести более дорогой аналог, доплатив за него самостоятельно.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова оценила ситуацию с лекарственными препаратами в России, которая, по ее мнению, является нормальной. На вопрос представителей СМИ, как обстоят дела с лекарствами в стране, глава ведомства ответила: «Нормально. Все хорошо».

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