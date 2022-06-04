В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с лекарствами в России

Глава Росздравнадзора Самойлова назвала ситуацию на рынке лекарств в России нормальной

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова назвала нормальной ситуацию на рынке лекарственных препаратов в России. Об отсутствии проблем в сфере оборота медикаментов она заявила в беседе с журналистами в субботу, 4 июня, передает ТАСС.

На вопрос представителей СМИ, как обстоят дела с лекарствами в стране, глава ведомства ответила: «Нормально. Все хорошо».

Ранее первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко рассказал, что Минздрав не фиксирует отказов поставлять зарубежные лекарственные средства в Россию. В Росздравнадзоре также заявили, что срывов поставок в российские аптеки со стороны оптовиков не наблюдается.

Помимо этого, вице-премьер Татьяна Голикова оценила возможность дефицита лекарств в России. По ее словам, нехватку препаратов или перебоев в их поставках вряд ли стоит ожидать.