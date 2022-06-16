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Диетолог назвала пять лучших продуктов для худеющих

Диетолог Оливия Хиллиер назвала гранат лучшим продуктом для худеющих

Фото: Li fuyu / Unsplash

Австралийский диетолог Оливия Хиллиер назвала пять лучших продуктов для тех, кто хочет похудеть. Слова специалистки приводит Daily Mail.

По словам врача, мечтающим о стройной фигуре надо помнить главный принцип: сжигать больше калорий, чем потреблять. В этом, по ее словам, помогут низкокалорийные продукты, богатые клетчаткой, необходимой для хорошего пищеварения и долгосрочного чувства насыщения. Исходя из этого она составила список из пяти продуктов, отвечающих этим требованиям.

Так, худеющим, по ее словам, стоит обратить внимание на гранат, богатый витаминами, микроэлементами и антиоксидантами, которые борются с воспалительными процессами, поддерживают работу мозга и пищеварения. Для лучшего эффекта Хиллиер советует добавлять гранатовые зерна в протеиновые блины с пребиотиками.

Специалистка рекомендует худеющим также добавить в рацион артишок, например в качестве гарнира к мясу или рыбе. По ее словам, этот овощ поддерживает здоровую микробиоту кишечника.

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Тем, кто хочет сбросить лишний вес, стоит есть больше капусты, считает Хиллиер. Она отмечает, что брокколи, брюссельская, краснокочанная и белокочанная капуста богаты клетчаткой и питательными веществами, поэтому после их употребления долго не будет хотеться есть.

На завтрак диетолог рекомендует овсяную кашу, при желании в нее можно добавлять сезонные фрукты и ягоды: богатый клетчаткой завтрак поможет сохранить энергию на весь день.

Хиллиер рекомендует худеющим не забывать о цитрусовых. Благодаря высокому содержанию витамина C они помогают поддерживать иммунную систему и бороться со свободными радикалами. Более того, витамин А в составе апельсинов, лимонов и лаймов помогает коже быть здоровой и сияющей, заключила диетолог.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал самые полезные продукты летом. Он посоветовал худеющим людям отдавать предпочтение фруктам, овощам, кисломолочным напиткам, а также хлопьям и ягодам.

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Рузанна Акмалтдинова
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