Диетолог назвала пять лучших продуктов для худеющих

Диетолог Оливия Хиллиер назвала гранат лучшим продуктом для худеющих

Австралийский диетолог Оливия Хиллиер назвала пять лучших продуктов для тех, кто хочет похудеть. Слова специалистки приводит Daily Mail.

По словам врача, мечтающим о стройной фигуре надо помнить главный принцип: сжигать больше калорий, чем потреблять. В этом, по ее словам, помогут низкокалорийные продукты, богатые клетчаткой, необходимой для хорошего пищеварения и долгосрочного чувства насыщения. Исходя из этого она составила список из пяти продуктов, отвечающих этим требованиям.

Так, худеющим, по ее словам, стоит обратить внимание на гранат, богатый витаминами, микроэлементами и антиоксидантами, которые борются с воспалительными процессами, поддерживают работу мозга и пищеварения. Для лучшего эффекта Хиллиер советует добавлять гранатовые зерна в протеиновые блины с пребиотиками.

Специалистка рекомендует худеющим также добавить в рацион артишок, например в качестве гарнира к мясу или рыбе. По ее словам, этот овощ поддерживает здоровую микробиоту кишечника.

Тем, кто хочет сбросить лишний вес, стоит есть больше капусты, считает Хиллиер. Она отмечает, что брокколи, брюссельская, краснокочанная и белокочанная капуста богаты клетчаткой и питательными веществами, поэтому после их употребления долго не будет хотеться есть.

На завтрак диетолог рекомендует овсяную кашу, при желании в нее можно добавлять сезонные фрукты и ягоды: богатый клетчаткой завтрак поможет сохранить энергию на весь день.

Хиллиер рекомендует худеющим не забывать о цитрусовых. Благодаря высокому содержанию витамина C они помогают поддерживать иммунную систему и бороться со свободными радикалами. Более того, витамин А в составе апельсинов, лимонов и лаймов помогает коже быть здоровой и сияющей, заключила диетолог.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал самые полезные продукты летом. Он посоветовал худеющим людям отдавать предпочтение фруктам, овощам, кисломолочным напиткам, а также хлопьям и ягодам.