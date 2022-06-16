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Екатерине Шульман не удалось отменить статус СМИ-иноагента

Суд признал законным включение Екатерины Шульман в реестр СМИ-иноагентов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Политологу Екатерине Шульман не удалось отменить статус СМИ-иноагента, который присвоило ей Министерство юстиции России. Об этом со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева сообщает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что заседание в Замоскворецком суде Москвы длилось полчаса. Шульман отказали в административном иске к Минюсту России.

12 апреля Екатерина Шульман уехала из России в Берлин как стипендиат фонда имени Роберта Боша. По ее словам, она пробудет в Германии год. Также политолог отметила, что не считает себя политэмигрантом.

15 апреля Шульман внесли в реестр СМИ-иноагентов. Позже она сообщила, что консультируется с юристами по вопросу обжалования решения ведомства. Политолог заявила о намерении подать в суд для того, чтобы узнать основания для включения ее в реестр.

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Никита Абрамов
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