Финляндия снесет памятник Ленину из-за планов вступить в НАТО

Independent: Финляндия планирует снести памятник Ленину из-за намерения вступить в НАТО

Власти Финляндии решили снести памятник Владимиру Ленину в городе Котка из-за планов вступить в НАТО. Причину этого намерения сообщает The Independent.

По информации издания, ранее памятник неоднократно подвергался вандализму, однако особое внимание он привлек после начала российской спецоперации на Украине. Финские власти решили перенести его с улицы в музей.

О соответствующем решении городского совета стало известно ранее. Бюст в городе Котка — последний крупный памятник Ленину в Финляндии. При этом в финских городах все еще встречаются памятные доски и барельефы, посвященные революционеру.