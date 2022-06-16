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Финляндия снесет памятник Ленину из-за планов вступить в НАТО

Independent: Финляндия планирует снести памятник Ленину из-за намерения вступить в НАТО

Фото: Matti Varik / Wikiwand

Власти Финляндии решили снести памятник Владимиру Ленину в городе Котка из-за планов вступить в НАТО. Причину этого намерения сообщает The Independent.

По информации издания, ранее памятник неоднократно подвергался вандализму, однако особое внимание он привлек после начала российской спецоперации на Украине. Финские власти решили перенести его с улицы в музей.

О соответствующем решении городского совета стало известно ранее. Бюст в городе Котка — последний крупный памятник Ленину в Финляндии. При этом в финских городах все еще встречаются памятные доски и барельефы, посвященные революционеру.

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Виктория Кондратьева
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