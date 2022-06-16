Во Франции показали новую версию танка Leclerc

Компания Nexter представила модернизированный танк Leclerc на выставке Eurosatory в Париже

Французская компания Nexter разработала новую версию основного танка вооруженных сил Франции Leclerc в рамках программы модернизации. Усовершенствованный Leclerc показали на выставке Eurosatory в Париже, пишет Defence Blog.

Представители Nexter отметили, что в рамках программы XLR Leclerc пройдет крупнейшую модернизацию за последние десять лет. На Eurosatory модернизированный танк показали впервые.

Танк интегрировали в информационно-управляющую систему SCORPION. Также Leclerc получил новую радиостанцию Contact. Дополнительную защиту машины обеспечивают решетчатые экраны и блоки динамической защиты.

В арсенал модернизированного танка вошел дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом. Машину оснастили модернизированной системой управления огнем, которая позволяет использовать снаряды с программируемым взрывателем.

Ранее немецкий концерн Rheinmetall представил основной танк KF51 Panther на выставке Eurosatory. Машина получила пушку калибра 130 миллиметров.