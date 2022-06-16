Выдача ипотеки в России резко сократилась

Гендиректор «ДОМ.РФ» Мутко заявил, что выдача ипотеки в России сократилась в пять раз

В России резко сократилась выдача ипотечных кредитов — в мае показатель уменьшился в пять раз по сравнению с мартом. Об этом сообщил гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на Петербургском международном экономическом форуме, его слова передает ТАСС.

Мутко заявил, что стабилизация рынка потребует перехода от антикризисных программ к системным. «Вы сейчас задаете вопрос, а будет ли пересматриваться льготная ипотека? Поэтому у нас и получается: в марте — пик, выдано 160 тысяч кредитов, в мае мы падаем до 33 тысяч кредитов. Сейчас мы скажем, что понизим — люди прекратят брать, поэтому должна быть системная программа», — заявил он.

Эксперт отметил, что ключевым фактором должна оставаться доступность недвижимости. Кроме того, нужно обратить внимание на объемы жилищного строительства — это поможет сбалансировать спрос и предложение, а также стабилизировать цены. «Нам бы хотелось, чтобы цена до конца года росла хотя бы в рамках инфляции, а не так, как это было ранее», — добавил Мутко.

Ранее в июне о сокращении выдачи ипотеки в России сообщило аналитическое агентство Frank RG. В мае 2022 года банки выдали 31,5 тысячи жилищных кредитов — показатель оказался минимальным с февраля 2017 года.