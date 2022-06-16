«Норникель» и правительство Мурманской области договорились о сотрудничестве

«Норникель» и правительство Мурманской области подписали меморандум о сотрудничестве

Правительство Мурманской области и «Норникель» договорились о сотрудничестве при реализации инвестиционных и социальных проектов в регионе. Соответствующий меморандум губернатор Андрей Чибис и старший вице-президент компании Сергей Дубовицкий подписали 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщается на сайте «Норникеля».

Стороны отметили, что усиление инвестиционной активности поспособствует устойчивому росту экономики Мурманской области. Кроме того, в меморандуме говорится о важности создания благоприятных условий для развития бизнеса.

Отдельно в документе подчеркивается значимость сотрудничества государства и крупных компаний в создании новых экологичных и при этом высокоэффективных заводов. По словам Дубовицкого, одно из таких предприятий по производству меди планируется запустить в Мончегорске. «Работая над этим большим и сложным инвестиционным проектом, мы находим полное взаимопонимание со стороны правительства Мурманской области и лично губернатора», — прокомментировал он подписание меморандума.

В свою очередь Чибис заявил, что строительство завода белой металлургии «Большая медь» в Мончегорске поспособствует развитию стразу нескольких отраслей. Инвестиции проекта составили 140 миллиардов рублей.

По словам губернатора, Мурманская область взяла курс на зеленый регион, чему экологически чистое предприятие только поможет. Кроме того, предприятие обеспечит новые рабочие места. Чибис подчеркнул, что руководство «Норникеля» уже приняло решение о строительстве нового микрорайона для сотрудников завода. Современный квартал будет включать в себя жилые дома на 2 000 квартир, а также детсады, школы и медучреждения.

Компания также договорилась с Мурманской областью о подготовке кадров для предприятия в вузах региона. «Важно, чтобы в первую очередь именно жители Мурманской области получали все компетенции и были востребованы нашими ключевыми работодателями на территории региона», — отметил губернатор.

В проекте «Большая медь» будет применяться современная технология «обжиг — выщелачивание — электроэкстракция», которая оказывает минимальное воздействие на экологию.

Кроме того, «Норникель» построит новое отделение разделения файнштейна для Кольской горно-металлургической компании, что позволит увеличить объемы производства цветных металлов.

Ранее компания заключила два соглашения с Росприроднадзором. Согласно подписанным документам, компания будет сотрудничать с ведомством в вопросах сохранения благоприятной окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

