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В Хмельницкой области запретили «русскоязычный культурный продукт»

Депутаты в Хмельницкой области ввели «мораторий на русскую культуру»

Фото: Olena Khudiakovaukrinform / Globallookpress.com

Совет депутатов Хмельницкой области ввел публичный мораторий на использование «русскоязычного культурного продукта» до конца боевых действий. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Речь идет о запрете на публичное исполнение или прослушивание русской музыки, просмотре кино, демонстрации рекламы. Контролировать решение совета будут работники администрации и силовики.

Инициатор моратория Виолета Лабазюк пояснила, что на такую идею ее натолкнуло празднование последних звонков, на которых школьники включали русские песни.

«Это неправильно. У нас есть государственный украинский язык, у нас много хороших украинских песен», — сказала она.

Ранее публично петь песни на русском запретили музыкантам в Ивано-Франковске. Депутаты приравняли исполнение русскоязычных композиций к разжиганию «межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти».

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Алевтина Запольская
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