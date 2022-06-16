В Хмельницкой области запретили «русскоязычный культурный продукт»

Депутаты в Хмельницкой области ввели «мораторий на русскую культуру»

Совет депутатов Хмельницкой области ввел публичный мораторий на использование «русскоязычного культурного продукта» до конца боевых действий. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Речь идет о запрете на публичное исполнение или прослушивание русской музыки, просмотре кино, демонстрации рекламы. Контролировать решение совета будут работники администрации и силовики.

Инициатор моратория Виолета Лабазюк пояснила, что на такую идею ее натолкнуло празднование последних звонков, на которых школьники включали русские песни.

«Это неправильно. У нас есть государственный украинский язык, у нас много хороших украинских песен», — сказала она.

Ранее публично петь песни на русском запретили музыкантам в Ивано-Франковске. Депутаты приравняли исполнение русскоязычных композиций к разжиганию «межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти».