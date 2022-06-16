Мужчина нашел во время ремонта старое письмо и вызвал обсуждения

Мужчина показал на Reddit написанное в 1987 году чужое письмо, найденное во время ремонта

Пользователь сайта Reddit показал старое письмо, которое он нашел во время ремонта в доме. Публикация мужчины вызвала бурные обсуждения на портале: менее чем за сутки под ней оставили более трех тысяч комментариев.

Автор поста рассказал, что обнаружил чужое письмо в одном из ящиков стола. Отмечается, что послание было написано 14 апреля 1987 года.

«Кристи, спасибо тебе большое, какая ты настоящая подруга, а я ведь доверяла тебе. Я никогда ничего твоего не трогала. Вот твои чертовы шорты, которые ты мне купила. Мне они не нужны. Все, что я хочу, — это чтобы ты вернула мне 50 долларов, которые я дала тебе для поездки во Флориду, так как я должна их вернуть благодаря тебе и Диане. Я никогда не буду вам больше доверять, никогда», — гласит текст письма.

Один из пользователей предположил, что если автор послания увидит его на просторах сети сегодня, то испытает стыд. «В этой записке чувствуется весь гнев подростка», — выразил мнение другой комментатор.

Еще один юзер испытал ностальгию после прочтения письма. «Боже, я скучаю по 1980-м годам, когда мы писали такие записки. Всегда была какая-нибудь драма, в которой были замешаны Кристи или Хизер», — вспомнил он.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как одолжил своей коллеге книгу, в котором затрагивается тема секса, и оказался под угрозой увольнения. По словам мужчины, знакомая обвинила его в домогательствах после прочтения романа.