Парень поделился книгой с коллегой и оказался на грани увольнения

Парень оказался на грани увольнения из-за одолженной коллеге книги, затрагивающей секс

Пользователь Reddit поделился историей о том, как одолжил коллеге книгу, в которой затрагивается тема секса, и оказался на грани увольнения. Он рассказал, что девушка обвинила его в домогательствах после прочтения романа.

Автор поста написал, что работает в небольшом магазине. «Одна из моих коллег, которой 19 лет, очень любит читать, что всегда было отличной темой для разговоров, потому что я тоже заядлый читатель», — добавил он.

По словам рассказчика, однажды они с коллегой в очередной раз обсуждали книги, и она отметила, что обычно предпочитает фантастику, авторов Джорджа Мартина, Стивена Кинга, Рэя Брэдбери, но находится в поиске новых жанров. Тогда парень решил одолжить коллеге одну из своих любимых книг — «Норвежский лес» писателя Харуки Мураками.

Герой истории отметил, что предупредил коллегу о том, что Мураками в своих работах затрагивает такие темы, как психические заболевания и сексуальное напряжение, что также будет упоминаться в романе, которым он поделился.

«Вчера я закрывал магазин, когда мой начальник пришел в свой выходной день и сказал, что ему нужно серьезно поговорить. Оказалось, что моя коллега подала официальное обвинение в домогательствах за рекомендацию книги», — пожаловался пользователь платформы. Он добавил, что из-за заявления коллеги ему грозит увольнение.

В комментариях под постом пользователи поделились аналогичными историями о неоднозначных ситуациях на работе. «Однажды я дал советы по ИТ-безопасности коллеге, которая сама об этом попросила. На следующий день меня вызвали к начальству с обвинениями в том, что я хотел взломать ресурсы компании», — рассказал комментатор. Многие также отметили, что в книгах авторов, упомянутых девушкой, также затрагивается тема секса и насилия, поэтому рекомендация не была неуместной.