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Мощный пожар на крупнейшем российском газовом месторождении попал на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на крупном Уренгойском газовом месторождении

На Уренгойском газовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) случился мощный пожар. Кадры очевидцев с места публикует Telegram-канал «Импульс Севера»

Авария произошла ночью на 16 июня на промышленной площадке «Газпром добыча Уренгой» — разгерметизировался трубопровод, после чего загорелась вторая нитка газового коллектора, который находится между установками комплексной подготовки газа.

В ГУ МЧС по российскому региону сообщили, что на объекте работают сотрудники частной пожарной охраны. Около 04:05 пожар был ликвидирован, а в 04:50 производственные мощности снова запущены в работу. О пострадавших не сообщается.

Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире, уступая по запасам только месторождению Катару и Ирану.

3 июня мощный пожар произошел в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы. В тушении задействовали более 340 человек, около 100 единиц техники и три вертолета.

Что делать?
Евгения Куликова
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