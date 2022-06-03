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Появилось первое видео изнутри сгоревшего московского бизнес-центра

МЧС показало видео изнутри БЦ «Гранд Сетунь плаза» в Москве, где произошел мощный пожар

Появилось первое видео изнутри бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, где утром 3 июня начался мощный пожар. Кадры публикует МЧС России в своем Telegram-канале.

По состоянию на 11:00 пожар на восьмом этаже здания действует на площади 1,1 тысяча квадратных метров. Предварительно пострадали два человека, одна из них — 15-летняя школьница.

Для тушения пожара привлекли более 340 человек и около 100 единиц техники, а также три вертолета.

Евгения Куликова
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