Заблокированные в горящем московском бизнес-центре люди вышли на крышу

Заблокированные в горящем БЦ «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы люди вышли на крышу

Часть заблокированных в горящем бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы людей вышла на крышу. Об этом в пятницу, 3 июня, пишет Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, остальные находятся на 5, 6 и 7 этажах здания.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что в горящем здании остаются 15 человек. По данным ТАСС, речь идет о 20.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание. Из горящего здания эвакуировано более 120 человек. Поиск людей продолжается. На месте работает оперативный штаб пожаротушения.

Пожару в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» был присвоен максимальный уровень сложности. Очевидцы публиковали в сети кадры с места ЧП.