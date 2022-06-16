Пушилин рассказал о сроках завершения военной спецоперации

Глава ДНР Пушилин сообщил о возможности завершения спецоперации на Украине к концу года

Есть надежда, что военная спецоперация России на территории Украины будет завершена до конца года. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

Политика попросили дать оценку словам депутата Госдумы Адама Делимханова, который заявил, что до конца 2022 года украинская армия будет разгромлена. Глава республики согласился с такими сроками, указав, что главной целью боевых действий по-прежнему является обеспечение безопасности граждан.

«Противник, получая новое вооружение, по сути, заставляет нас не останавливаться на границе. Почему? Потому что мы должны обезопасить граждан Донецкой и Луганской народных республик», — выразился Пушилин.

Ранее он рассказал о судьбе трех иностранцев, приговоренных Верховным судом ДНР к смерти за участие в боях на стороне Украины. Политик полагает, что оснований для помилования наемников нет.