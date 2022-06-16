Пушков заявил о «крупном просчете» США

Член Совфеда Пушков заявил, что санкции навредили самим США и не повлияли на политику РФ

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что санкции Вашингтона никак не повлияли на политику России, а, напротив, нанесли урон США, что говорит о крупном просчете страны-инициатора. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

«США не нашли нужного баланса между нанесением ущерба России и нанесением вреда самим себе и своим союзникам. То есть их санкции стали вредить американской экономике вместо того, чтобы заставить Москву изменить политику», - написал сенатор.

Парламентарий отметил, что такое положение вещей означает, что санкции были плохо просчитаны, а их негативный эффект для американской экономики не предусмотрели.

«Санкции непродуктиные и вредные для страны-инициатора - это крупный просчет вводящей их стороны».

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус заявил, что Вашингтон решил продолжать ужесточать режим санкций против России в будущем. Политик подчеркнул, что Белый дом продолжит сохранять и расширять «масштаб и интенсивность принимаемых мер».

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