США решили продолжать ужесточать санкции против России

Зампомощника госсекретаря Вудхаус заявил о намерении США ужесточить санкции против России

Вашингтон решил продолжать ужесточать режим санкций против России в будущем. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус, передает ТАСС.

«В сухом остатке до тех пор, пока Россия продолжает двигаться текущим курсом, мы тоже продолжим двигаться текущим курсом. Мы в США, а также наши союзники и партнеры в мире продолжаем рассматривать варианты действий, чтобы сохранять и расширять давление в случае необходимости — в том случае, если Россия продолжит двигаться текущим курсом», — пояснил он.

Вудхаус подчеркнул, что Белый дом продолжит сохранять и расширять «масштаб и интенсивность принимаемых мер». Он обратил внимание, что и Соединенные Штаты и их союзники понимали, что столкнутся с побочными эффектами санкций, и были готовы к ним.

«Цель любой санкционной программы состоит в том, чтобы максимально увеличить желаемое воздействие на объект, одновременно смягчая и минимизируя, насколько это возможно, воздействие на нас самих и на наших союзников и партнеров. Очевидно, что во многих ситуациях мы не можем полностью смягчить или избежать негативных побочных последствий для самих себя или наших союзников и партнеров», — заключил он.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times, предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России из-за военной операции на Украине. По мнению Йеллен, создание такой коалиции необходимо, «чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе». Она призвала сохранить поток топлива из России и ограничить при этом прибыль Москвы.