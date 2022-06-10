Минфин США призвал создать коалицию вводящих антироссийские санкции стран

Глава Минфина США Йеллен предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России

Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times, предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России из-за специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

На мой взгляд, нам необходима достаточно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России Джанет Йеллен министр финансов США

По мнению Йеллен, создание такой коалиции необходимо, «чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе».

Ограничение прибыли России от нефти

При этом Йеллен отметила, что присутствие российской нефти на рынках необходимо «с целью сдерживания роста глобальных цен на нефть и избежания скачка, который способен спровоцировать мировую рецессию». Она призвала сохранить поток топлива из России и ограничить при этом прибыль Москвы.

Наша страна является частью мирового нефтяного рынка, который подвержен геополитическим воздействиям. Ввиду глобальной природы этого рынка для нас почти невозможно оградить себя от потрясений наподобие тех, что происходят в России и движут мировыми ценами на нефть Джанет Йеллен министр финансов США

Комментируя ситуацию в США, глава Минфина отметила, что администрация президента Джо Байдена сделала все возможное для снижения стоимости энергоресурсов. Среди принятых мер она выделила решение высвободить нефть из национальных стратегических резервов и подчеркнула, что без него цена бензина на автозаправках стала бы еще выше.

«Серьезная ошибка» США и союзников

6 июня агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором объяснило провал политики США и их союзников касательно России. По мнению журналистов, он заключается в отказе ряда стран мира выступать против российских действий на Украине,.

В частности, критиковать спецоперацию отказались часть государств Африки, Латинской Америки и Азии. Так, во время голосования в Генассамблее ООН от осуждения спецоперации воздержались 35 стран, в том числе Китай, Индия и ЮАР. Журналисты посчитали это «просто обескураживающей терпимостью» и назвали такой результат «серьезной ошибкой» западных стран, который следует «исправлять». По их мнению, российские оружейные поставки, китайские инвестиции и «пренебрежение со стороны США» внушили многим странам бесперспективность союза с американской стороной.

В агентстве сочли, что такая ситуация становится всемирной тенденцией. На Саммите Америк лидеры региона выразили сопротивление «стремлению США приглашать страны по своему усмотрению». А саммит США-АСЕАН, прошедший в мае в Вашингтоне, потерпел «оглушительное фиаско», отметили там.

Кроме того, Китай поставил вакцины от коронавируса «многим бедствующим странам», а Россия остается ключевым поставщиком оружия, зерна и удобрений для Индии и Африки.

Многим бедствующим странам Пекин поставил вакцины от коронавируса. Россия же была и остается ключевым поставщиком оружия, а также зерна и удобрений для Индии и значительной части Африки. При этом ни Москва, ни Пекин не задают вопросов насчет свободы выборов и прав человека Bloomberg

Кто сводит санкции на нет?

По информации издания Nihon Keizai, Китай и Индия снижают эффективность санкций Запада, введенных против Москвы, увеличивая закупки российских энергоресурсов, и сводят рестрикции на нет.

Как отмечается в материале, доходы России от увеличения объема поставок ресурсов альтернативным покупателям возросли, несмотря на введенный США и странами Евросоюза ограничения на поставки российский нефти. Издание приводит данные газеты Refinitiv, согласно которым, объем сырой нефти, импортируемой Китаем из России морским путем, без учета трубопроводов, вырос более чем на 40% по сравнению с январем. В то же время морской импорт российской нефти в Индию вырос с нуля в январе до чуть менее 700 000 баррелей в день в мае.

Кроме того, издание указывает на значительное увеличение экспорта угля в Индию, когда как Китай также работает над расширением поставок этого ресурса. Журналисты не исключают и роста импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) Китаем летом, отмечая, что, что индийские энергетические компании значительно расширили спотовые закупки СПГ из России.