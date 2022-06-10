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Названы снижающие эффективность санкций против России страны

Nihon Keizai: Китай и Индия сводят на нет эффективность санкций Запада против России

Фото: Yuri Maltsev / Reuters

Китай и Индия снижают эффективность санкций Запада, введенных против Москвы, увеличивая закупки российских энергоресурсов, и сводят рестрикции на нет. Эти два государства названы в статье издания Nihon Keizai.

Как отмечается в материале, доходы России от увеличения объема поставок ресурсов альтернативным покупателям возросли, несмотря на введенный США и странами Евросоюза ограничения на поставки российский нефти. Издание приводит данные газеты Refinitiv, согласно которым, объем сырой нефти, импортируемой Китаем из России морским путем, без учета трубопроводов, вырос более чем на 40% по сравнению с январем. В то же время морской импорт российской нефти в Индию вырос с нуля в январе до чуть менее 700 000 баррелей в день в мае.

Кроме того, издание указывает на значительное увеличение экспорта угля в Индию, когда как Китай также работает над расширением поставок этого ресурса. Журналисты не исключают и роста импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) Китаем летом, отмечая, что, что индийские энергетические компании значительно расширили спотовые закупки СПГ из России.

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Издание обращает внимание на увеличение поставок российского трубопроводного природного газа на фоне существенного роста европейских цен. Также в статье выражается опасение относительно того, что все больше стран и организаций «будут совершать по отношению к санкциям обходные маневры, например, подделывать регистрацию судов и пункты назначения», поскольку закупки подешевевшей российской продукции очень выгодны на фоне стремительного роста мировых цен на энергоносители.

Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение о том, что полный отказ от российских энергоресурсов в ближайшее время вряд ли возможен. «За эти несколько лет неизвестно, что произойдет. Поэтому никто бетонировать скважины не будет, нет такой необходимости», — сказал российский лидер. Он добавил, что сейчас это приводит к тому, что объем нефти на мировом рынке уменьшается, а цены растут.

В начале июня Евросоюз одобрил шестой пакет антироссийских санкций, который включает в себя частичный отказ от закупок нефти у России. Ограничительные меры предполагают, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Сейчас Вашингтон и его партнеры обсуждают возможность установления потолка цен на закупаемую у России нефть.

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Марина Совина
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