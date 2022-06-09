Путин усомнился в возможности полного отказа от российских энергоресурсов

Путин заявил о маловероятном отказе от российских энергоресурсов в ближайшие годы

Президент России Владимир Путин считает, что полный отказ от российских энергоресурсов в ближайшее время вряд ли возможен. Его слова приводит «Интерфакс».

«А за эти несколько лет неизвестно, что произойдет. Поэтому никто бетонировать скважины не будет, нет такой необходимости», — сказал он во время встречи с предпринимателями. Российский лидер добавил, что сейчас это приводит к тому, что объем нефти на мировом рынке уменьшается, а цены растут. «Доходы компаний увеличиваются в денежном выражении. Все это видят, все это понимают», — добавил он.

В начале июня Евросоюз одобрил шестой пакет антироссийских санкций, который включает в себя частичный отказ от закупок нефти у России. Ограничительные меры предполагают, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Сейчас Вашингтон и его партнеры обсуждают возможность установления потолка цен на закупаемую у России нефть.