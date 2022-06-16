Российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25

Минобороны заявило, что российские ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Мазановки в Харьковской области. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что также были сбиты семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Большие Проходы, Чистоводовка, Малая Камышеваха и Каменка Харьковской области, Томина Балка и Сухой Ставок Херсонской области и возле города Золотое в Луганской народной республике (ЛНР).

Кроме того, Конашенков сообщил, что российские ПВО перехватили баллистическую ракету «Точка-У», а также 21 снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили 3647 единиц автомобильной спецтехники, 1968 орудий полевой артиллерии и минометов, 526 боевых машин РСЗО, 3569 бронемашин, 340 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 1218 беспилотников, 204 самолета и 131 вертолет ВСУ.

Ранее ведомство сообщило, что российская авиация нанесла ракетный удар по аэродрому Днепр. В результате атаки была уничтожена базирующаяся там авиационная техника Воздушных сил Украины.