Названо число не умеющих читать и писать жителях Земли

ЮНЕСКО: более 770 млн взрослых и 126 млн молодых людей не умеют читать и писать

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле во время выступления на VII Международной конференции по образованию взрослых назвала число не умеющих читать и писать жителях Земли. Трансляция мероприятия шла на YouTube.

«Более 770 миллионов взрослых людей и 126 миллионов молодых людей в мире не умеют читать или писать простые фразы», — отметила она.

По словам Азуле, около двух третей от этого числа составляют женщины. Она добавила, что необходимо продолжать прилагать и «усилия по обеспечению всеобщего распространения образования взрослых» и активизировать работу в этом направлении.

Ранее сообщалось, что жительница индийского штата Керала Куттиямма научилась читать и писать в 104 года. Женщина родилась в семье низшего сословия и хотя она долгое время желала постичь грамоту, учиться она начала лишь в апреле этого года. «Мне всегда было любопытно, что происходит в мире», — призналась Куттиямма, добавив, что очень часто жалела о том, что не умеет читать и просила младших членов семьи читать ей вслух газеты.