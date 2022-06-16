Актер сериала «Ривердейл» рассказал о причинах убийства своей матери

Актер сериала «Ривердейл» Райан Грэнтэм рассказал о причинах убийства своей матери

24-летний актер сериала «Ривердейл» Райан Грэнтэм назвал причины, по которым застрелил собственную мать в 2020 году. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам бывшего артиста, он выстрелил в затылок родительнице, тем самым убив ее, чтобы «спасти» от того, чтобы она увидела расправу сына над премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Для убийства политика Грэнтэм планировал проехать на машине более 50 часов до места назначения, однако после того, как он застрелил мать, передумал покушаться на жизнь Трюдо и решил совершить «акт массового насилия» в Университете Саймона Фрейзера, из которого его отчислили ранее. Окончательно не решившись на массовое убийство, бывший актер отправился в полицейский участок, где признался в том, что насмерть застрелил собственную мать.

Прокуратура потребовала, чтобы Грэнтэм провел в тюрьме не менее 17 лет, прежде чем он сможет предложить свою кандидатуру для условно-досрочного освобождения, однако суд еще не вынес решения о сроке тюремного заключения для бывшего артиста.

Незадолго до убийства родительницы актер «Ривердейла» начал страдать от наркотической зависимости, стал склонен к депрессиям и мыслям о самоубийстве.

Грэнтэм стал известен благодаря роли Джеффри Августина в «Ривердейле». Помимо этого, бывший актер снимался в сериалах «Сверхъестественное», «Воображариум доктора Парнаса» и других.

Ранее актера из сериала Disney Стоуни Уэстморленда приговорили к двум годам тюрьмы за домогательства к подростку.