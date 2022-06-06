Актера из сериала Disney отправили в тюрьму за домогательства к подростку

Актера Стоуни Уэстморленда приговорили к двум годам тюрьмы за домогательства к подростку

Суд в США приговорил актера Стоуни Уэстморленда к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает Deadline.

Актер, исполнявший роль дедушки в сериале «Энди Мак» на канале Disney Channel, был признан виновным в домогательствах к 13-летнему мальчику. Изначально ему грозило 10-летнее заключение в тюрьме. Срок смягчили после того, как Уэстморленд признал вину.

В материалах дела указано, что знакомство с подростком завязалось в приложении, которое предполагает встречи для секса. Уэстморленд воспользовался услугами карпулинга, чтобы подобрать мальчика и отвезти его к себе в отель.

Disney прекратил сотрудничество с актером после того, как его обвинили в попытках совратить малолетнего.

Возраст предполагаемой жертвы преступления совпадает с возрастом главных героев сериала «Энди Мак», в котором снимался Уэстморленд. Ситком рассказывает о 13-летней Энди Мак и ее лучших друзьях Сайрусе Гудмане и Баффи Дрисколл, которые учатся в средней школе.