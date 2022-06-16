В «Ростехе» оценили работу российских систем РЭБ на Украине

В «Ростехе» заявили, что российские комплексы РЭБ оставили ВСУ без «глаз» и «ушей»

В госкорпорации «Ростех» оценили работу российских комплексов и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным компании, системы РЭБ успешно проходят «проверку боем», глушат каналы связи противника и системы наведения, оставляя украинские войска без «глаз» и «ушей».

«Также подтверждают способность эффективно бороться с беспилотниками, подавлять каналы управления и передачи данных между оператором и дроном, спутниковую навигацию», — сказали в корпорации.

В «Ростехе» также отметили, что высокую эффективность демонстрируют разработанные предприятиями противодронные ружья. Они позволяют подавлять малые беспилотники и коптеры, которые противник активно использует для разведки.