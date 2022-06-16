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С берега Новосибирского водохранилища собрали три тонны мусора

Экологическая акция прошла на берегу Новосибирского водохранилища 15 июня

Фото: Alexander Chernykh / Globallookpress.com

В Караканском бору на берегу Новосибирского водохранилища прошла экологическая акция — волонтеры, студенты и представители местных властей собрали три тонны мусора. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Мероприятие состоялось 15 июня. Как рассказала заместитель начальника управления контрольно-надзорной деятельностью регионального минприроды Светлана Гаранина, зачастую на месте отдыха людей на природе образовываются несанкционированные свалки.

Отмечается, что в 2022 году в Новосибирской области планируется провести 179 аналогичных акций. В планах очистить берега рек, озер и других водоемов вблизи Новосибирска, Бердска и Искитима.

Ранее, 8 июня, во Владивостоке прошла экологическая акция «Человек. Море. Тигр. Искусство». Специалисты очистили от мусора три популярных городских акватории — на набережной Спортивной гавани, на Второй Речке и в районе Татарской улицы.

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Мария Гейн
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