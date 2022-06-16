Россияне назвали самые полезные умные приборы для дома

Самыми полезными приборами умного дома россияне назвали аварийные и охранные системы

Самыми полезными умными приборами для дома россияне назвали аварийные и охранные системы. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито. Недвижимость», сообщает РБК.

В опросе приняли участие 10 тысяч человек со всей России. За важность аварийных систем, включая датчики протечек и задымления, выступили 53 процента опрошенных. Чаще остальных подобные приборы называли жители Омска и Челябинска. Охранные системы показались полезными 46 процентам респондентов — больше всего в Новосибирске и Казани.

В списке полезных приборов также оказались умные лампочки и розетки (их назвали 43 процента опрошенных), системы климат-контроля (38 процентов) и управление водоснабжением и бытовой техникой (по 30 процентов). За климат-контроль чаще всего голосовали жители южных городов, управление водоснабжением оказалось наиболее важным для москвичей.

Что касается наличия умной системы в доме, то 72 процента россиян не имеют подобных приборов, а 68 процентов хотели бы оснастить ими свое жилье. Респонденты выразили готовность доплатить за аренду или покупку жилья, если в нем будут установлены умные приборы — на это готовы пойти 67 процентов опрошенных.

Ранее в компании «М.Видео-Эльдорадо» выяснили, что в январе-марте 2022 года россияне стали покупать больше умных камер и датчиков. Спрос на устройства для «умного дома» увеличился в 1,5 раза относительно показателя 2021-го. Также активно покупали пульты, лампочки, колонки с голосовыми ассистентами, IP-камеры и различные датчики.