В «Норникеле» сообщили о заключенных на ПМЭФ соглашениях

«Норникель» на ПМЭФ заключил направленные на развитие энергетических активов соглашения

«Норникель» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключил два важных соглашения, которые направлены на развитие энергетических активов. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Соглашение о передаче оперативно-диспетчерского управления Норильской энергосистемой Системному оператору Единой энергетической системы (АО «СО ЕЭС») на ПМЭФ подписали вице-президент по энергетике «Норникеля» Евгений Федоров и председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий.

Стороны уточнили, что документ предполагает передачу оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной территориальной электроэнергетической системой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района филиалу АО «СО ЕЭС» — Красноярскому региональному диспетчерскому управлению — в соответствии с принятыми 11 июня изменениями в федеральный закон «Об электроэнергетике».

По словам Опадчего, переход будет осуществляться постепенно: партнеры готовы проводить работы до конца 2023 года. «Проект предусматривает сложные технологические решения, поэтому очень важно провести переход в плановом режиме: отстроить технологии, создать цифровые двойники энергосистемы, дополнительно обучить персонал, построить сети связи. Работа предстоит очень масштабная», — отметил председатель правления АО «СО ЕЭС» в ходе церемонии подписания соглашения.

Другое соглашение в области энергетики «Норникель» подписал с электросетевой компанией ПАО «Россети Северо-Запад» в присутствии губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В «Норникеле» заверили, что планируют полностью отказаться от использования мазута на промышленной площадке в Мончегорске.

Ранее «Норникель» заключил соглашения об охране окружающей среды с Росприроднадзором, по которым компания будет сотрудничать с ведомством в вопросах сохранения благоприятной окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.