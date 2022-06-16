Украинская разведка получила подробную техдокументацию Крымского моста

Главное управление разведки Украины уведомило о получении техдокументации Крымского моста

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило о получении подробной техдокументации Крымского моста. Об этом со ссылкой на опубликованное в соцсетях ведомства заявление сообщает ТАСС.

Вместе с сообщением о получении документации ведомство выложило в сеть презентацию, озаглавленную «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив». Пресс-служба утверждает, что в материале описываются подробные данные о «рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия берет «на заметку» угрозы уничтожить Крымский мост, которые поступают со стороны украинских властей.