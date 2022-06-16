Песков назвал триггер для принятия решения о проведении спецоперации на Украине

Представитель Путина Песков связал СВО и отказ США внять предложениям РФ по безопасности

США не стали внимать предложениям России по безопасности, и это стало триггером для принятия решения о проведении специальной военной операции на Украине и в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в нулевой точке.

В декабре 2021 года МИД РФ обнародовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе говорится о том, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, которые не входят в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию бывшей советской республики, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам.