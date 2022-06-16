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В Кремле заявили о нулевой точке российско-американского диалога

Песков заявил, что отношения России и США находятся в нулевой точке
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии российско-американского диалога. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению пресс-секретаря российского президента, отношения Москвы и Вашингтона находятся в нулевой точке, поэтому говорить про итоги саммита лидеров двух стран в 2021 году дело неблагодарное.

«Они (итоги саммита) не то что обесценены, но очевидно, что сейчас говорить об этих итогах – дело неблагодарное, потому что отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что у недружественных стран не получается и не получится изолировать Россию. По его словам, никто не говорит об изоляции, наоборот, все считают это невозможным.

Ударная волна
Марина Совина
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