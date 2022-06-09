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Кремль прокомментировал попытки недружественных стран изолировать Россию

Пресс-секретарь Песков заявил, что у недружественных стран не получится изолировать Россию

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

У недружественных стран не получается и не получится изолировать Россию. Так их попытки прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В России никто не говорит об изоляции, наоборот, все считают это невозможным, добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее доктор философии, научный сотрудник Христианского университета Колорадо Уильям Молоуни в статье в газете The Hill заявил, что попытки США изолировать Россию полностью провалились. Обозреватель отметил, что сложившаяся ситуация развенчивает миф о том, что Соединенные Штаты сплотили вокруг себя весь мир для изоляции России.

3 июня посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал введение нового пакета антироссийских санкций Вашингтона. По его словам, очередные рестрикции лишь усугубят мировой экономический кризис и нехватку продуктов.

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Сергей Истомин
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