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Посол России заявил об усугублении экономического кризиса санкциями США

Посол РФ Антонов заявил, что санкции США лишь усугубят кризис в мире и нехватку продуктов
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал введение нового пакета антироссийских санкций Вашингтона. Он заявил, что очередные рестрикции лишь усугубят мировой экономический кризис и нехватку продуктов. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

«Объявленные меры — очередное подтверждение русофобской истерии Вашингтона. Они находятся в одном ряду с попытками возложить на Россию вину за глобальные экономические дисбалансы, включая рост цен на топливо», — подчеркнул дипломат.

Антонов добавил, что ограничительная практика приведет к новым перебоям в цепочках поставок и скажется на продовольственной безопасности. Он указал, что экономические колебания могут отразиться и на самих США, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер.

Ранее стало известно, что Минфин США ввел персональные санкции против Марии Захаровой, а также против вице-премьера Дмитрия Григоренко и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. «Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры привержены поддержке Украины и обеспечению того, чтобы российское правительство почувствовало усугубляющиеся последствия наших экономических действий», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Синдром отмены: Россия


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Марина Совина
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