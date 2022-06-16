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Дагестан посетят 1,5 миллиона туристов

В Дагестане в 2022 году ожидают 1,5 миллиона туристов

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Дагестане ожидают, что к концу года регион посетят 1,5 миллиона туристов. Об этом сообщает ТАСС.

При этом республика готова принять до 2 миллионов отдыхающих, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

«В прошлом году Дагестан принял более 1 миллиона туристов — это те, которые были зарегистрированы, в этом году ожидаем 1,5 миллиона», — рассказал он. По словам главы республики, это не индустрия туризма, эта индустрия гостеприимства.

Меликов также подчеркнул, что туристическая отрасль региона испытывает сложности, связанные с недостаточно развитой инфраструктурой. В частности, в Дагестане не хватает мест размещения для приезжающих гостей.

«Сегодня туризм, давайте признаем, открыл новые перспективы у нас в стране <…> Сегодня мы получили уникальную возможность, мы должны создать условия для наших сограждан и нашего туризма не хуже, чем они получают услуги за рубежом», — добавил он.

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Варвара Кошечкина
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