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Число погибших под украинским обстрелом в ЛНР увеличилось до восьми

ЛНР в СЦКК: число погибших при обстреле ЛНР со стороны ВСУ увеличилось до восьми

Фото: РИА Новости

Число погибших в результате обстрела Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до восьми человек, ранены еще 16. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 4 обстрела по населенным пунктам Стаханов, Криничное и Троицкое с применением реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган" (22 снаряда)», — указали в ведомстве.

В Стаханове погибли шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, 14 жителей получили ранения, среди них один ребенок. В Криничном погибло два мирных жителя, ранен один человек, следует из заявления СЦКК.

9 июня стало известно, что в Стаханове из-за другого обстрела обрушилось два этажа многоквартирного дома, под завалами оказались мирные жители. «Под завалами находятся люди. Силами МЧС ЛНР производится разбор завалов по адресам», — сообщили в организации.

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Марина Совина
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