Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам посоветовали отказаться от валюты

Экономист Бирюков посоветовал перевести вложения в валюту в российские облигации

Фото: Shutterstock

Старший аналитик «Альфа-Капитала» Максим Бирюков порекомендовал отказаться от сбережений в валюте. По его словам, такие накопления перестали быть выгодными в силу высокой инфляции. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«В силу высокой инфляции хранить сбережения в валюте — не самый лучший способ. А если еще речь идет валюте "недружественных стран", то в этом случае могут быть дополнительные риски», — высказался Бирюков.

Он предложил два подхода к сбережениям в валюте. В первом случае, экономист посоветовал сделать ставку на сокращение российского торгового профицита и подождать постепенного ослабления рубля. «Либо можно перевести сбережения в рубли и обратить внимание на российские облигации, что более консервативно и дает основания ожидать превышения дохода над инфляцией», — поделился Бирюков.

Ранее российским инвесторам разрешили зачислять полученные от продажи иностранных акций средства на зарубежные брокерские счета без получения одобрения правительственной комиссии. О новом способе вывода валюты за границу рассказала на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка получила подробную техдокументацию Крымского моста
В США заявили о пропаже третьего американца на Украине
Сотрудники SpaceX решили подготовить письмо-жалобу на поведение Маска
Вратарь «Зенита» отказался называть Семака лучшим тренером РПЛ
Украине предложили поставить вооружения для защиты портов
США согласились контактировать с Россией по задержанным на Украине американцам
Врач перечислила симптомы заражения чумой
Захарова обвинила НАТО в попытках сорвать спецоперацию России
Запад договорился не предоставлять Украине самолеты и танки
Макрон ответил на вопрос о возможности визита в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.