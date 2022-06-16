Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Во Владикавказе устроят выставку-ярмарку осетинских мастеров

В Северной Осетии состоится первая выставка-ярмарка «Арт-Владикавказ»

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Во Владикавказе (Северная Осетия) пройдет первая выставка-ярмарка «Арт-Владикавказ». Об этом сообщает ТАСС.

На выставке представят произведения осетинских мастеров.

«Выставка "Арт-Владикавказ" откроется в республике впервые 16 июня в зале Союза художников региона. На ней будут представлены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства осетинских мастеров», — рассказал инициатор мероприятия Давид Цагараев. По его словам, в будущем планируется проводить ярмарку-выставку каждый год.

Гости выставки смогут лично пообщаться с авторами, познакомиться с их творчеством и приобрести у них понравившиеся работы.

Выставка будет работать до 8 июля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка получила подробную техдокументацию Крымского моста
В США заявили о пропаже третьего американца на Украине
Сотрудники SpaceX решили подготовить письмо-жалобу на поведение Маска
Вратарь «Зенита» отказался называть Семака лучшим тренером РПЛ
Украине предложили поставить вооружения для защиты портов
США согласились контактировать с Россией по задержанным на Украине американцам
Врач перечислила симптомы заражения чумой
Захарова обвинила НАТО в попытках сорвать спецоперацию России
Запад договорился не предоставлять Украине самолеты и танки
Макрон ответил на вопрос о возможности визита в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.