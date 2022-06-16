Во Владикавказе устроят выставку-ярмарку осетинских мастеров

В Северной Осетии состоится первая выставка-ярмарка «Арт-Владикавказ»

Во Владикавказе (Северная Осетия) пройдет первая выставка-ярмарка «Арт-Владикавказ». Об этом сообщает ТАСС.

На выставке представят произведения осетинских мастеров.

«Выставка "Арт-Владикавказ" откроется в республике впервые 16 июня в зале Союза художников региона. На ней будут представлены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства осетинских мастеров», — рассказал инициатор мероприятия Давид Цагараев. По его словам, в будущем планируется проводить ярмарку-выставку каждый год.

Гости выставки смогут лично пообщаться с авторами, познакомиться с их творчеством и приобрести у них понравившиеся работы.

Выставка будет работать до 8 июля.