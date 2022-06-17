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Появились кадры жестокого избиения российского туриста в Абхазии

Telegram-канал «ЧП Сочи» опубликовал видео избиения российского туриста в Гагре

В сети появилось видео, на котором несколько мужчин жестоко избивают молодого человека, предположительно, туриста из России. Ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

Сообщается, что кадры с камер видеонаблюдения каналу предоставил подписчик. По словам источника, инцидент произошел в Гагре, Абхазия, в ночь на 15 июня. На записи видно, как несколько человек набрасываются на туриста сзади и начинают его избивать, нанося удары руками и ногами.

Отмечается, что пострадавший получил множественные травмы, ему потребовалась помощь врачей. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

В июне прошлого года в курортном городе Пицунда в Абхазии местный житель открыл огонь по группе туристов. Инцидент произошел в ресторане из-за неудачной попытки познакомиться со спутницами путешественников. Стрелком оказался 42-летний гражданин Абхазии Дмитрий Пилия, ранее судимый за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Дарья Рыбак
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