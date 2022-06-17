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Глава Минфина предупредил об угрозе «заболевания» экономики

Глава Минфина Антон Силуанов напомнил об угрозе «голландской болезни» экономики

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российской экономике по мере восстановления импортных цепочек может грозить появление так называемой голландской болезни, предупредил министр финансов Антон Силуанов. Его выступление на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) цитирует РИА Новости.

«Зачем нужны бюджетные принципы, эти бюджетные правила? Мы забыли совсем про "голландскую болезнь". Сейчас только ограничения по импорту, курс крепкий, по идее, импорт должен идти. У нас только пока цепочки логистические еще не выстроены, но они выстроятся — и мы опять "заболеем"», — напомнил глава Минфина.

«Голландская болезнь» предполагает появление экономических проблем из-за высокого курса национальной валюты, поддерживаемого бурным экспортом товаров одной отрасли — например, сырьевой. Выгодный импорт создает препятствия для развития собственного производства — с подобной ситуацией в 1970-е столкнулись Нидерланды.

Россию о перспективах подобного явления уже предупреждали в мае на фоне высокого курса рубля и роста цен на нефть. Специалисты отмечали, что из-за сильной нацвалюты российская экономика становится менее конкурентоспособной в мире.

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Платон Щукин
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