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В Ярославской области появится туркомплекс с музеем и аквацентром

На строительство туркомплекса в Ярославской области выделят 20 миллиардов рублей

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

На строительство туристического комплекса «Коприно Посад» в Ярославской области выделят 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Новый объект появится в Рыбинском районе на базе успешно развивающегося курорта «Ярославское взморье». Там уже функционируют парк-отель «Бухта Коприно», причал для круизных судов, яхт-клуб, гольф-клуб и аэродром для малой авиации.

Также планируется возвести аквацентр с водным парком, конгресс-центр, музейный комплекс, рестораны, магазины и апарт-отель на 700 номеров. Завершение строительства запланировано на 2028 год.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» появятся четыре туристических кластера «Боровичский», «Старая Русса — город Достоевского», «Валдайский» и «Любытинский».

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Мария Гейн
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