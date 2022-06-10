В Новгородской области появятся четыре туристических кластера

В Новгородской области в рамках нацпроекта создадут четыре туркластера

В Новгородской области в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» появятся четыре туристических кластера. Как уточняет ТАСС, о намерениях создать туркластеры стало известно после встречи губернатора Андрея Никитина с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко.

В пресс-службе аппарата вице-премьера указали, что регион активно взаимодействует с корпорацией «Туризм.РФ». Отмечается, что уже заключено соглашение о развитии туркластеров «Боровичский», «Старая Русса — город Достоевского», «Валдайский» и «Любытинский». Помимо прочего, планируется улучшать инфраструктуру города Старая Русса, обсуждается строительство в этом населенном пункте нового санатория на 250-300 мест.

Комментируя текущую ситуацию, Чернышенко подчеркнул, что область начала активно работать над задачами, предусмотренными нацпроектом. За последние годы число туристов в регионе подскочило более чем в два раза. Вице-премьер отдельно акцентировал внимание на том, что за последние полтора-два года на основных транспортных магистралях и хабах региона были открыты четыре новых информационных центра для путешественников. По его словам, в прошлом году рост турпотока составил 62 процента в сравнении с предшествующим вспышке пандемии COVID-19 2019 годом.

В свою очередь глава региона отметил, что до 2030 года власти собираются привлечь в Новгородскую область 120 миллиардов рублей частных инвестиций.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области планируют создать культурно-исторический кластер «Ростов Великий» и украсить Ростовский кремль подсветкой.