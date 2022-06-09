Ростовский кремль захотели украсить подсветкой

В Ярославской области планируют создать культурно-исторический кластер «Ростов Великий»

Власти Ярославской области захотели создать на территории региона культурно-исторический кластер «Ростов Великий» и украсить Ростовский кремль подсветкой. Как уточняет со ссылкой на правительство области «Интерфакс», архитектурно-художественная подсветка охватит 56 зданий кремля.

Согласно опубликованному после первого заседания межведомственной рабочей группы сообщению, в ближайшее время власти намерены заняться благоустройством и облагородить более четырех километров набережной озера Неро, отремонтировать канализационные сети, отреставрировать здания городского театра, привести в порядок общественные пространства и парковые зоны, а также запустить пешеходный турмаршрут «Голландская крепость в древнерусском городе».

Представители правительства подчеркнули, что сама идея создать кластер подразумевает комплексное благоустройство центральной части города, предусматривающее не только обустройство общественных пространств и парковых зон, но и замену инженерных коммуникаций, строительство новых гостиниц и музеев, восстановление театра и другие мероприятия.

Агентство указывает, что деньги на проведение работ будут выделены банком БРИКС. Ярославская область получит бюджетный кредит от российского правительства. Кроме того, планируется привлечь частные инвестиции. В общей сумме в период с 2021 по 2024 в благоустройство Ростова Великого надеются вложить более пяти миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в казанской Галерее современного искусства откроется выставка татарстанской художницы Альфии Саргин ALFA DNK, вдохновленная исследованием связей между татарами и племенами североамериканских индейцев.