В Казани откроется выставка о генетических связях татар с народами мира

В Казани откроется художественная выставка ALFA DNK о связях татар с народами мира

В казанской Галерее современного искусства откроется выставка татарстанской художницы Альфии Саргин ALFA DNK, вдохновленная исследованием связей между татарами и племенами североамериканских индейцев. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выставка заработает 16 июня. Посетители смогут посмотреть не только картины, но и мультимедийную композицию, которая будет проецироваться на стены. Экспозиция из 40 полотен и арт-объектов займет два этажа галереи.

Отмечается, что выставка посвящена генетическим связям татар с народами мира, поиску самоидентификации, экологическому сознанию, рассказу о тюркской цивилизации.

Ранее сообщалось, что в Казани с 12-го по 13 июня состоится VI православный фестиваль «Духов день в Суконной слободе». Праздничные мероприятия проведут на трех площадках, а хедлайнером станет группа «Рондо».