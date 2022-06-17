Объявленный врачами умершим ребенок вернулся к родителям через три года

NewsBytes: подмененный в роддоме города Барпета мальчик вернулся домой через три года

В Индии ребенок, которого случайно подменили в роддоме, вернулся домой к родителям три года спустя. Об этом сообщает NewsBytes.

Назма Ханам из города Барпета, штат Ассам, родила мальчика 3 мая 2019 года. Так как у новорожденного наблюдались некоторые проблемы со здоровьем, его поместили в реанимацию родильного отделения больницы. Через некоторое время врачи объявили чете Ханам, что их сын умер. Когда родителям показали тело, они сразу же заявили, что произошла ошибка, и это не их ребенок. Тем не менее сотрудники клиники настаивали на том, что никакой ошибки нет, и убедили Ханам принять умершего младенца.

Спустя несколько дней супруги снова пришли в больницу, где им удалось узнать, что другая женщина с похожей фамилией — Назима Хатун — родила ребенка в то же время, что и Ханам, а мальчик был также помещен в реанимацию. После этого муж и жена обратились в полицию.

В ходе расследования, которое продолжалось больше года, выяснилось, что именно ребенок Хатун умер, находясь в реанимационном отделении, но из-за ошибки персонала детей перепутали. В октябре 2020 года следователь подал в городской суд Барпеты прошение о проведении ДНК-экспертизы. Образцы ДНК, взятые у Ханам, полностью совпали с образцами мальчика, которого воспитывало семейство Хатун.

В 2022 году суд обязал их вернуть ребенка, которому уже исполнилось три года, законным родителям. Муж Назимы Хатун рассказал журналистам, что они с женой согласились на тест ДНК, так как был абсолютно уверены, что мальчик их. «Теперь суд постановил, что это ребенок Ханам. Мы просто в шоке», — сказал убитый горем мужчина.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии 33 года разыскивала биологическую мать после того, как ее отдали не той родительнице в роддоме. Выяснилось, что медсестры перепутали ее с другой девочкой, родившейся в тот же день.

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